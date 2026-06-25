Mihai Stoica, replică devastatoare pentru Victor Piţurcă: “Nu e bine, e grav”! S-a reaprins o dispută istorică

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), i-a dat o replică dură fostului selecţioner al României, Victor Piţurcă (70 de ani), care a vorbit, recent, despre transferul lui Darius Olaru (28 de ani) la formaţia belgiană Union Saint-Gilloise.

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Piţurcă a făcut o greşeală gramaticală, spunând “revine iar”, în timp ce analiza transferul lui Olaru la echipa belgiană.

Mihai Stoica nu l-a menajat pe fostul lui adversar, Victor Piţurcă: “«Revine iar» nu e bine, e pleonasm, grav”

Mihai Stoica l-a taxat imediat pe fostul selecţioner al României, cu care nu a avut niciodată o relaţie bună. Cei doi sunt în conflict încă de când Stoica a venit la formaţia patronată de Gigi Becali (68 de ani). La acea vreme, Piţurcă era antrenorul echipei. Piţurcă l-a acuzat pe Mihai Stoica de faptul că l-ar fi “lucrat” în perioada în care el îi antrena pe roş-albaştri.

Cei doi şi-au dat nenumărate replici, iar Piţurcă spunea, la un moment dat, că Mihai Stoica nu mai există pentru el.

„Este alt ritm faţă de campionatul nostru, de acord. Olaru avea alt ritm pentru campionatul nostru. Olaru a demonstrat valoare şi ritm şi că face diferenţa în Europa împotriva unor echipe mult mai bune decât echipele care joacă în campionatul Belgiei.