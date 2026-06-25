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Mihai Stoica, replică devastatoare pentru Victor Piţurcă: “Nu e bine, e grav”! S-a reaprins o dispută istorică

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 14:04

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Mihai Stoica, replică devastatoare pentru Victor Piţurcă: Nu e bine, e grav! S-a reaprins o dispută istorică

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

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Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), i-a dat o replică dură fostului selecţioner al României, Victor Piţurcă (70 de ani), care a vorbit, recent, despre transferul lui Darius Olaru (28 de ani) la formaţia belgiană Union Saint-Gilloise.

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Piţurcă a făcut o greşeală gramaticală, spunând “revine iar”, în timp ce analiza transferul lui Olaru la echipa belgiană.

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Mihai Stoica l-a taxat imediat pe fostul selecţioner al României, cu care nu a avut niciodată o relaţie bună. Cei doi sunt în conflict încă de când Stoica a venit la formaţia patronată de Gigi Becali (68 de ani). La acea vreme, Piţurcă era antrenorul echipei. Piţurcă l-a acuzat pe Mihai Stoica de faptul că l-ar fi “lucrat” în perioada în care el îi antrena pe roş-albaştri.

Cei doi şi-au dat nenumărate replici, iar Piţurcă spunea, la un moment dat, că Mihai Stoica nu mai există pentru el.

Este alt ritm faţă de campionatul nostru, de acord. Olaru avea alt ritm pentru campionatul nostru. Olaru a demonstrat valoare şi ritm şi că face diferenţa în Europa împotriva unor echipe mult mai bune decât echipele care joacă în campionatul Belgiei.

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«Revine iar» nu e bine, e pleonasm, grav. Mima şi cădea, de căzut, îşi accentua poate loviturile pe care le primea, nu mima niciodată. Calităţi bune, normal că nu pot fi calităţi proaste, că de asta sunt calităţi, ca să fie bune.

Eu zic că echipele noastre se compară cu cele din Belgia, nu au de ce să nu se compare cu echipele din Belgia. Campionatul belgian pe care eu chiar l-am urmărit a suferit nişte schimbări radicale.

Acum câţiva ani, Anderlecht pornea favorită la fiecare început de sezon, acum Anderlecht nu mai există de când jucau Chipciu şi cu Stanciu, deşi jucători scoate. Belgia este o rampă de lansare pentru muţi fotbalişti, asta e adevărat. Doar că, cluburile de la noi vor să ia bani pe jucători, iar cluburile din Belgia nu îşi permit să plătească bani foarte mulţi”, a declarat Mihai Stoica, pentru primasport.ro.

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Ce spunea Victor Piţurcă despre Darius Olaru

“Olaru e norocos că a ajuns la vicecampioana Belgiei, nu este ușor să pătrunzi acolo. Important este ce va face acolo. Eu zic că e un pas uriaș înainte pentru Olaru. Depinde foarte mult de el să se impună, pentru că fotbalul din Belgia este destul de dur.

Este alt ritm față de campionatul nostru. Să nu văd că, după un an de zile, se vorbește că revine iar la FCSB, cum s-a întâmplat cu alți jucători. Este foarte important să-și schimbe acele gesturi, pentru că nu mai merge cum se întâmpla aici… la fiecare atingere, mima și cădea.

Eu sper să reușească, deoarece este un jucător cu calități bune. Sper să reprezinte bine fotbalul românesc în campionatul belgian, pentru ca și alți jucători să facă pasul acolo”, declara anterior Victor Piţurcă, pentru prosport.ro, despre transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise.

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