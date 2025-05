Mihai Stoica ştie de ce transferuri are nevoie FCSB. Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş: "Aşa consider" - Antena Sport

Totodată, Mihai Stoica a dezvăluit şi care a fost meciul la finalul căruia a fost convins că FCSB va câştiga un nou titlu. Partida cu Gloria Buzău, în care roş-albaştrii s-au impus cu 2-0, pe un teren acoperit de zăpadă, a fost cea care l-a determinat pe oficialul campioanei să creadă că echipa va deveni din nou campioană.

„A fost un sezon foarte solicitant. Nici nu vreau să mă gândesc câte meciuri am pierdut la început, mă gândeam că nu am bătut Iaşi şi Galaţi acasă, ce se întâmplă. Nu aveam dubluri pe posturi, dar când s-a ajuns la soluţia de a juca cu aceeaşi, a mers bine. De-aia mi-era frică, mă gândeam că una e concentrarea când ai un adversar foarte bun în Europa, alta e când joci cu 4-5000 de oameni în deplasare, e altfel. Când am crezut, cu convingere că vom lua campionatul, la meciul cu Buzău, pe zăpadă. Şi am bătut, am jucat. Am avut ghinion, după multă şansă în primele meciuri din play-off. De la meciul cu CFR, s-a cam terminat, 3-0 am ajuns să conducem CFR, 3-0 cu Dinamo, 2-0 în Giuleşti”, a mai spus Mihai Stoica.