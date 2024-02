Mihai Stoica, uimit de o rivală din Liga 1: „E o echipă imprevizibilă. Nu știi cu cine joci” - Antena Sport

Am fost în vestiar. Am avut o discuție închisă în legătură cu cauzele acestui meci dezastruos. Am ascultat opiniile antrenorului și jucătorilor. Și ei sunt conștienți că au prins o zi foarte slabă, nu își explică de ce. Unii spun că au fost obosiți din minutul 10, alții spun că nu au putut să dea randament, nu știu de ce. CFR a fost foarte proaspătă azi, Mutu a știut să ne contracareze. Ce vreau să știe suporterii e că nu este niciun capăt de țară. Cu siguranță vom prinde anul viitor play-off-ul și vom fi și mai buni”, a spus Adrian Mititelu, după meci.