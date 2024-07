Mircea Rednic, după UTA - Universitatea Cluj 0-0: "Ne-am băgat în seamă cu nişte jucători de la Cluj, dar nu am avut succes" - Antena Sport

Mircea Rednic a avut o primă reacţie după UTA – Universitatea Cluj 0-0, iar echipa sa a rămas fără victorie în acest sezon al Ligii 1. UTA şi Universitatea Cluj au făcut un joc modest şi au terminat la egalitate, scor 0-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea a spus că a încercat să transfere nişte jucători de la Universitatea Cluj, dar nu a avut succes pentru că echipa lui Ioan Ovidiu Sabău le-a oferit condiţii financiare mai bune.

Mircea Rednic, după UTA – Universitatea Cluj 0-0

„Nu poţi să fii mulţumit când faci egal acasă. Ţinând cont cum s-a jucat a fost un rezultat echitabil. Poate prea mult am tacticizat acest meci. S-a jucat undeva la mijlocul terneului, şuturi şi de o parte şi de cealalată,foarte puţine pe spaţiul porţii. Normal că îmi doresc mai mult, voiam să vin cu ceva în plus, dar stau într-un singur atacant. Am avut 6 U21 pe bancă. Mi-aş fi dorit mai mult din astea două meciuri.

Mi-aş dori de săptămâna viitoare să am concurenţă. Am jucat prea mult la siguranţă, cred că ambelor echipe le-a fost teamă una de cealaltă. Ambele echipe au stat foarte bine. În primul meci poate am fi meritat o victorie, cu Rapid. Dar am jucat cu Rapid şi Universitatea Craiova, echipe cu bugete. Şi cu nişte jucători de la U Cluj ne-am băgat în seamă, dar nu am avut succes. Nu am luat gol, sunt şi lucruri pozitive. Eu cred că meciurile care vin să arătăm mai bine„, a spus Mircea Rednic la digisport.ro.

Alex Chipciu, după ce a ajuns la 300 de meciuri în Liga 1

Alex Chipciu a avut prima reacție după ce a ajuns la 300 de meciuri jucate în Liga 1. Mijlocașul de 35 de ani a fost integralist în meciul UTA – U Cluj, scor 0-0, din etapa a 3-a a noului sezon.