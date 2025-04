Mircea Rednic pleacă de la UTA! A început deja negocierile cu o altă echipă - Antena Sport

Mircea Rednic a mai antrenat în Azerbaidjan în perioada iulie 2010 – decembrie 2011. Atunci, românul a pregătit-o pe Khazar Lankaran, în 50 de meciuri, reușind o medie de 1,84 puncte per meci, potrivit unei statitstici oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Mircea Rednic, mesaj direct pentru jucătorii lui după umilinţa cu Poli Iaşi

Mircea Rednic a dezvăluit ce mesaj le-a transmis jucătorilor lui, după umilinţa cu Poli Iaşi, scor 0-4. Antrenorul de la UTA nu şi-a învinuit elevii, în ciuda eşecului categoric.

Rednic a subliniat că a avut probleme de lot, ţinând cont că unii jucători s-au întors târziu de la loturile naţionale.

De asemenea, antrenorul de la UTA a subliniat că diferenţa de scor este una mult prea mare, cauzată însă de greşelile comise de jucătorii lui. În ciuda acestui fapt, Rednic a transmis clar că nu are ce să le reproşeze elevilor lui.

„Nu am cum să nu fiu supărat, pentru că am făcut multe cadouri. În afară de primul gol, când am fost surprinși, restul au fost cadouri. Ca joc, am dominat în prima repriză. Am ajuns în fața porții, dar nu am dat goluri. Ei au speculat greșelile noastre și ne-au taxat.

Când faci cadouri, atunci plătești. Asta nu înseamnă că iau din meritele Iașiului. Dacă pierzi un meci, deja ai emoții. Diferența de scor a fost cam mare. Nu e prima oară. Poulolo și Damian au zburat vreo 15.000 de km. Au venit obosiți. A trebuit să improvizez.

Au fost unii jucători care au sosit la lot, după pauza internațională, joi noapte, iar noi vineri am ajuns la Iași. Restul trebuiau să arate că mă pot baza pe ei.

Le-am zis să nu își facă reproșuri. Câștigăm împreună și pierdem împreună! Clar că atunci când pierzi, antrenorul e de vină și mi-o asum. Poate nu am reușit să îi recuperez.

La atitudine nu am ce să le reproșez. Dacă ești profesionist îți faci treaba până în ultima zi. După ăia te gândești dacă vrei să mai rămâi din vară sau nu”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro, după Poli Iaşi – UTA 4-0.