Adrian Mihalcea pleacă de la Unirea Slobozia, dar ar putea continua în Liga 1. Echipa care îl vrea pe bancă - Antena Sport

Adrian Mihalcea a declarat că sunt şanse mari să plece de la Unirea Slobozia, după ce a salvat echipa de la retrogradarea directă. Antrenorul a dezvăluit că i se va încheia contractul cu ialomiţenii şi e gata de o nouă provocare.

Unirea Slobozia a învins-o cu 2-1 pe Sepsi, în ultimul meci din play-out. Ialomiţenii se vor duela cu Voluntari la barajul de menţinere/promovare în Liga 1.

Adrian Mihalcea pleacă de la Unirea Slobozia, dar ar putea continua în Liga 1

Conform digisport.ro, Adrian Mihalcea e dorit pe banca celor de la UTA. Arădenii au rămas fără antrenor, după ce Mircea Rednic şi-a reziliat contractul, la finalul acestui sezon.

„Am ajuns să jucăm baraj când foarte multă lume, și pe bună dreptate, credea că suntem echipa favorită la retrogradare. E un sentiment de mândrie, dar vrem, nu vrem, trebuie să câștigăm și acest baraj.

S-a interpretat greșit că-mi dau demisia, mie mi se termină contractul și am zis că e o mare posibilitate să plec. De ce? Am eu motivele mele. Nu am creat niciodată probleme. Conducerea știa de foarte mult timp (n.r. că îi expiră contractul), jucătorii la fel.