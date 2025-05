Mircea Rednic, revenire surpriză! Cu ce echipă ar putea semna după despărţirea de UTA - Antena Sport

„Îmi felicit jucătorii și pe toți cei cu care am lucrat în acest sezon. Am reușit să salvez UTA pentru a treia oară, sper ca rezultatele să ne ajute și să terminăm mai sus. La ce probleme au fost sezonul ăsta, este ok.

Le-am spus că nu voi mai continua aici, le doresc mult succes celor din echipă. Aici mereu s-au bătut numai la campionat, la anul sunt sigur că vor fi o echipă puternică, sunt sigur că se vor lupta la play-off.

Ne-am dus la Constanța la băieții ultrași și nu strigau nimic, chiar dacă noi câștigasem. Erau pregătite bannerele, toate lucrurile, credeam că sunt altfel. Totuși, cred că există și suporteri adevărați.