"Nu voi continua" Mircea Rednic și-a anunțat plecarea de la UTA! Mesaj dur: "S-au bătut numai la campionat!" - Antena Sport

Mircea Rednic a oferit prima reacție după UTA – Gloria Buzău 0-0. Tehnicianul și-a anunțat plecarea de la echipa din Arad, la finalul acestei partide.

Antrenorul a avut, de asemenea, și un mesaj dur pentru fanii echipei, care l-au contestat în ultima perioadă. Acesta a vorbit despre suporterii din peluza clubului, despre care a dat de înțeles că nu sunt „ultrași adevărați”.

Mircea Rednic a răbufnit și și-a anunțat plecarea de la UTA

De asemenea, Mircea Rednic a dat de înțeles că oficialii și fanii lui UTA nu au avut așteptări realiste în acest sezon.

Totuși, tehnicianul s-a declarat mulțumit de faptul că a reușit să o salveze pe UTA de la retrogradare și în acest sezon.

„Îmi felicit jucătorii și pe toți cei cu care am lucrat în acest sezon. Am reușit să salvez UTA pentru a treia oară, sper ca rezultatele să ne ajute și să terminăm mai sus. La ce probleme au fost sezonul ăsta, este ok.