Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Universitatea Craiova - FC Argeș: "Ne pot pune în dificultate" - Antena Sport

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că dacă le va oferi posesia celor de la FC Argeş, formaţia sa ar putea fi pusă în dificultate.

El susţine că FC Argeş este o formaţie agresivă, care verticalizează jocul şi care nu ar fi trebuit să piardă în prima etapă meciul cu FC Rapid.

Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înainte de Universitatea Craiova – FC Argeș

“Ne aşteaptă o partidă intensă. După cum am văzut în meciul cu Rapid şi în ultimul amical, FC Argeş este o echipă agresivă care încearcă să impună ritmul jocului atunci când nu are posesia mingii. Încearcă mereu să verticalizeze, să surprindă adversarul… sincer vă spun e o echipă care a avut ocazii mai multe şi mai clare în meciul cu Rapid. Iar rezultatul de pe tabelă nu este cel care trebuia la final. Cei de la Argeş, dacă le dai posesia şi îi laşi să gândească foarte mult, şi pe noi ne pot pune în dificultate. Eu cred că FC Argeş va aborda partida cu noi la fel cum a abordat-o şi pe cea cu Rapid, chiar dacă acum va juca în deplasare”, a afirmat Rădoi, citat de agerpres.ro.

Tehnicianul a explicat că nu a căutat vinovaţi după meciul cu UTA din prima etapă, încheiat la egalitate, scor 3-3, după ce la un moment dat formaţia sa conducea cu 3-0.

“Am trecut peste şocul de la Arad chiar a doua zi, după ce am avut o discuţie şi o scurtă analiză. În mare parte am înţeles despre ce a fost vorba. Asta cu vinovaţii pentru mine nu prea contează. Noi în camera de analiză nu căutăm vinovaţii, căutăm să ne îmbunătăţim. Am descoperit ce era nevoie. Până la urmă prefer să am 70 de minute bune şi să fie nevoie să îmbunătăţesc 20 de minute, decât să fie invers”, a precizat el.