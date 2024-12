Moment incredibil la FCSB! Ce s-a întâmplat de fapt în timpul meciului cu Farul - Antena Sport

Mihai Stoica a venit cu explicaţii după ce ordinul lui Gigi Becali a fost încălcat. Risto Radunovic a ratat un penalty pe finalul meciului Farul – FCSB 1-1, cu toate că patronul spusese clar că fundaşii nu mai au voie să bată lovituri de pedeapsă la echipa campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dar situaţia a fost una mai rar întâlnită. Fără Olaru, Tănase, Ştefănescu sau Bîrligea pe teren, nimeni din atacul de la FCSB nu şi-a asumat executarea unui penalty extrem de important şi atunci Radunovic s-a oferit să meargă la punctul cu var.

Jucătorii de la FCSB s-au ferit să execute penalty-ul din meciul cu Farul

”Nu există antrenamente la penalty. Nu există! Nu se bat penalty-uri şi chiar dacă s-ar bate, nu ar conta. Nu există. Este o chestie pe care lumea nu o înţelege sub nicio formă. Penalty bate ăla care are bărbăţie. Aici trebuie să fii bărbat la modul: Iau mingea, o pun, am dat şi am plecat.

(n.r. despre Radunovic) A zis Gigi: Nu mai vreau să văd fundaş bătând penalty, în special Radunovic. Nu mai are voie să bată penalty. Eu am vorbit cu antrenorii, ştiu că bate bine, dar nu mai trebuie să bată. Problema a fost alta. Nu au nici antrenorii vreo vină. Nu a vrut nimeni să bată.

Nu erau în teren Olaru, Tănase, Ştefănescu sau Bîrligea. Ce vrei să facem dacă nimeni nu a vrut să ia mingea? Până şi Messi şi Cristiano au ratat 1 din 4 şi 1 din 5 penalty-uri. Cifre colosale, pentru că ei au 100 şi ceva de goluri marcate din penalty, dar nu contează asta. Răzvan Marin nu e atacant şi o pune numai în vinclu.