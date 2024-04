Motivul pentru care Mihai Rotaru nu l-a felicitat pe Gigi Becali pentru câştigarea titlului! Patronul oltenilor a spus totul! - Antena Sport

Louis Munteanu, 20.000 de euro salariu pe lună la FCSB! Cât vrea Gigi Becali să plătească pentru transfer

Louis Munteanu a fost ademenit cu 20.000 de euro salariu pe lună pentru a veni la FCSB. Totuşi, problemele lui Gigi Becali apar la suma de transfer pe care le-a propus-o celor de la Fiorentina.

Becali a anunţat că Munteanu este unul dintre jucătorii pe care îi vrea pentru a ataca grupele europene în stagiunea viitoare. Atacantul de 21 de ani a avut o revenire de formă la Farul, pentru care a marcat 10 goluri în această stagiune.

Aşa l-a convins pe Gigi Becali să îi ofere un salariu lunar de 20.000 de euro, susţine fanatik.ro. Atacantul cotat la 1.5 milioane de euro ar fi acceptat propunerea latifundiarului.

Rămâne de văzut dacă FCSB şi Fiorentina vor ajunge la un numitor comun. Becali a oferit 400.000 de euro, dar gruparea viola vrea 1.5 milioane de euro pentru campionul lui Gică Hagi.

Gigi Becali, despre Louis Munteanu

„Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Liga Campionilor. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști.

Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maximum. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el”, a declarat recent Gigi Becali.