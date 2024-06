Motivul pentru care Mihai Stoica s-a enervat înainte de tragerea la sorţi pentru Ligă: "Două zile am folosit cuvinte inferioare" - Antena Sport

Motivul pentru care Mihai Stoica s-a enervat înainte de tragerea la sorţi pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor a fost dezvăluit de oficialul FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica se temea foarte tare de o deplasare lungă şi obositoare pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Din fericire pentru „roş-albaştri”, FCSB a picat cu cel mai convenabil adversar atât valoric, cât şi din punctul de vedere al deplasării.

Motivul pentru care Mihai Stoica s-a enervat înainte de tragerea la sorţi pentru Ligă: „Două zile am folosit cuvinte inferioare”

„Da, aşa se vede (n.r. că FCSB este mare favorită). Două zile am folosit în gând cuvinte inferioare când am văzut grupa de 4 hărăzită din motive geografice. N-am înţeles niciodată de ce Kazahstan are echipă în Liga Campionilor, că nu e în Europa.

Eu eram sigur că jucăm cu Ordabasy, deja mă uitam la nişte hoteluri bune, dar deplasarea ne costa mai mult decât cantonamentul de aici (n.r. din Olanda). Dacă nu găseam charter, noi trebuia să mergem prin Dubai, zburam 5 ore până acolo, escală şi încă trei ore şi jumătate. Fără escală făceam 7 ore pe puţin.

Nu doar că am scăpat de deplasarea asta, am scăpat şi de un meci mai dificil, de un Dinamo Batumi. Deplasarea care urmează pentru noi e… Prelungită un pic vacanţa”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.