Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce FCSB şi-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor - Antena Sport

Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce FCSB şi-a aflat adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. FCSB va juca cu FC Virtus, campioana celor din San Marino, una dintre cele mai accesibile adversare.

Gigi Becali a anunţat că nu are nicio emoţie în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

„Mergem să câştigăm, nu că mergem la antrenament. Primul tur nici nu voiam să îl consider, acum dacă Dumnezeu a făcut să cădem şi mai uşor, e şi mai bine.

Emoţii nu aveam în primul tur. Dacă te baţi un an de zile ca să iei campionatul… eu mă bat ca să ajung în Liga Campionilor şi să iau banii de la UEFA. Dacă mă tem de primul tur, atunci nu mai are rost. Nu e numai unul, mai sunt trei tururi. Atunci nu mai are rost„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Cine este Virtus, adversara FCSB-ului din primul tur preliminar din Champions League

