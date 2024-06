Virtus a reacţionat după ce a picat cu FCSB în Liga Campionilor! Mesajul postat pe contul campioanei României - Antena Sport

„Mergem să câştigăm, nu că mergem la antrenament. Primul tur nici nu voiam să îl consider, acum dacă Dumnezeu a făcut să cădem şi mai uşor, e şi mai bine.

Emoţii nu aveam în primul tur. Dacă te baţi un an de zile ca să iei campionatul… eu mă bat ca să ajung în Liga Campionilor şi să iau banii de la UEFA. Dacă mă tem de primul tur, atunci nu mai are rost. Nu e numai unul, mai sunt trei tururi. Atunci nu mai are rost”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

FCSB a fost cap de serie la tragerea la sorţi a primului tur preliminar din Champions League. Roş-albaştrii se vor duela cu cea mai slab cotată echipă, din această fază a competiţiei.

Până la dubla cu Virtus, FCSB va desfăşura un cantonament în Olanda. Campioana a efectuat deja trei transferuri, în această perioadă de mercato. Marius Ştefănescu, David Kiki şi Daniel Popa au semnat cu campioana Ligii 1.

UEFA a împărţit cele 28 de echipe, care vor evolua în primul tur preliminar din Champions League, în trei mini-grupe.