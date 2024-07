Neil Lennon a anunţat noi transferuri la Rapid, după egalul cu CFR Cluj: "E nevoie de concurenţă". Ce a spus de Albion Rrahmani - Antena Sport

Neil Lennon a anunţat noi transferuri la Rapid, după egalul cu CFR Cluj. Formaţia din Giuleşti a obţinut un rezultat de egalitate la ultima fază a duelului care s-a încheiat 2-2.

Hasani a marcat în minutul 90+7 şi a dat startul bucuriei în Giuleşti. Cu toate acestea, Rapid rămâne fără victorie în primele două etape ale noului sezon.

Neil Lennon a anunţat noi transferuri la Rapid, după egalul cu CFR Cluj: „E nevoie de concurenţă”. Ce a zis de Rrahmani

Neil Lennon, antrenorul celor de la Rapid, s-a declarat mulţumit de jocul echipei sale, dar dezamăgit de rezultat. Lennon este mulţumit în acest moment de modul în care evoluează echipa sa, dar a anunţat că mai are nevoie de întăriri.

Nord-irlandezul aşteaptă săptămâna viitoare mai multe transferuri, printre care şi cel al portarului lui Celtic, Benjamin Siegrist, în vârstă de 32 de ani. Antrenorul lui Rapid are mare încredere în Marian Aioani, dar spune că portarul român are nevoie de concurenţă:

„Am avut 4-5 ocazii, a fost dezamăgitor că am primit al doilea gol. Reacţia din repriza a doua a fost bună, echipa a avut ocazii. Nu cred că am fost norocoşi. Sunt dezamăgit că am făcut doar egal. Am arătat un spirit senzaţional. Trebuia să obţinem toate cele trei puncte.