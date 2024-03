Neluţu Varga i-a decis viitorul lui Adrian Mutu la CFR Cluj! Anunţ de ultim moment - Antena Sport

Supărarea e pe faptul că nu profităm de evoluțiile bune. Tabela vorbește până la urmă, noi trebuie să mergem înainte cu aceași atitudine, dar mult mai focusați și mai răi.

Păcat de băieți, păcat de toate ocaziile pe care le au. Nu am ce să le spun după un astfel de joc. Și ei vor să dea gol. Dacă nu se modifică scorul pe tabelă?

Eu nu am avut niciodată titlul în minte! Eu nu știu cine declară, ok, e în ADN-ul clubului. Este un an de reconstrucție. Eu știu la ce club sunt și ceea ce fac. Faptul că nu câștigăm meciurile este un lucru pe care trebuie să îl îmbunătățim.

Cupa este importantă! Mă bucur că nu s-a mai accidentat nimeni. A trebuit să îl folosim pe Mogoș azi, ghinioanele se țin de noi, după accidentarea de la antrenamente”, a spus Adrian Mutu, la digisport.ro.