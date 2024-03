Adrian Mutu, dezvăluirea momentului după Sepsi - CFR Cluj 1-1: „Nu am avut niciodată titlul în minte! Cupa e importantă!” - Antena Sport

Adrian Mutu, dezvăluirea momentului după Sepsi – CFR Cluj 1-1: „Nu am avut niciodată titlul în minte! Cupa e importantă!”

Totodată, acesta a dezvăluit că titlul nu este obiectivul său, cel puțin pentru acest sezon, și a spus că CFR Cluj este, în momentul de față, într-un proces de reconstrucție.

„Eram concentrat în timpul meciului. Din păcate nu reușim să adunăm fructele după niște evoluții bune. Băieții au produs fotbal, însă nu am reușit să băgăm mingea în poartă, atunci când am avut ocazii.

Supărarea e pe faptul că nu profităm de evoluțiile bune. Tabela vorbește până la urmă, noi trebuie să mergem înainte cu aceași atitudine, dar mult mai focusați și mai răi.

Păcat de băieți, păcat de toate ocaziile pe care le au. Nu am ce să le spun după un astfel de joc. Și ei vor să dea gol. Dacă nu se modifică scorul pe tabelă?

Eu nu am avut niciodată titlul în minte! Eu nu știu cine declară, ok, e în ADN-ul clubului. Este un an de reconstrucție. Eu știu la ce club sunt și ceea ce fac. Faptul că nu câștigăm meciurile este un lucru pe care trebuie să îl îmbunătățim.

Cupa este importantă! Mă bucur că nu s-a mai accidentat nimeni. A trebuit să îl folosim pe Mogoș azi, ghinioanele se țin de noi, după accidentarea de la antrenamente. Vreau să câștig orice meci. S-a văzut și în evoluțiile noastre, dar după aceste scoruri nimeni nu mai are nimic de zis”, a spus Adrian Mutu, la digisport.ro. Daniel Bîrligea a „tunat” la adresa arbitrajului! Daniel Bîrligea a „tunat” la adresa arbitrajului după Sepsi – CFR Cluj 1-1! Atacantul echipei antrenate de Adrian Mutu a susţinut că a fost faultat de Roland Niczuly la un duel în careu. Bîrligea a spus după meci că e supărat şi pe el pentru că nu a reuşit să îşi ajute echipa mai mult. „Da, cu siguranţă sunt supărat pe mine că nu am reuşit să dau totul ca să ajut echipa. Echipa a jucat bine, a dat totul. Câteodată nu e noroc. Am făcut un meci bun, dar nu până la sfârşit Reclamă

Da, cu siguranţă trebuie să muncim mai mult, să fim mai mult concentraţi în faţa porţii. Să dăm cât mai mult posibil, să aducem puncte, că asta e realitatea, nu avem puncte.

Ce să mai zic. Nu mai zic nimic, dacă se vede pe reluări, eu ce să mai zic. Avem VAR să îl ţinem în debara. Să se uite ei la videoclipuri după meci.

Nu înțeleg de ce nu s-a dus să se uite (n.r. George Găman). Mă atinge, e fault. Suntem CFR, dacă era altă echipă, le dădea două penalty-uri, nu unul. O să mergem cu numele nostru mai departe”, a spus atacantul echipei din Gruia.

