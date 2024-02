Nicolae Dică a răsuflat ușurat după debutul la FC Voluntari. Nu s-a ferit de cuvinte după 1-1 cu Hermannstadt: „Un punct norocos” - Antena Sport

Reclamă

La finalul partidei, Nicolae Dică a fost realist și a spus că FC Voluntari a obținut un punct norocos în această partidă. De asemenea, acesta a vorbit și despre tactica pe care a folosit-o la acest duel.

„Un punct norocos obţinut de noi, pentru că trebuie să fim realişti. Cei de la Sibiu au avut multe ocazii de a marca în a doua repriză, noi am avut câteva oportunităţi. Important e că băieţii au crezut până la final. Diferenţa a fost că am avut o posesie mai bună, dar în ultimii 25 de metri suferim mult.

Voluntari era o echipă care juca contraatac, ce a făcut Sibiu cu noi azi. Am fost o echipă care a încercat, nu le pot reproşa că n-au încercat, dar vom munci să fim mai buni. Nu e uşor să schimbi de pe o zi pe alta. Am schimbat sistemul, am jucat 4-2-3-1, am încercat să facem anumite lucruri, dar în ultimii 25 de metri suferim. Am încredere că de la acest punct plecăm şi putem face lucruri mai bune. Pentru noi toate jocurile sunt importante şi grele.

(n.r. – despre Dumiter, care a cerut mai multe minute de joc) Vorbim la federaţie să jucăm cu mai mulţi (n.r. – râde). E bine că-şi doresc să joace, mă bucură atitudinea lor, că au venit de pe bancă Doru Andrei, Dumiter, Florea. Le-am spus că jucătorii de pe bancă sunt importanţi şi azi au adus un plus”, a spus Nicolae Dică, la digisport.ro.

FC Voluntari – Hermannstadt 1-1

Meciul FC Voluntari – Hermannstadt 1-1 a putut fi urmărit în format LIVE SCORE pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 24 a sezonului de Liga 1.

Nicolae Dică a obținut in-extremis un rezultat de egalitate, la primul meci pe banca ilfovenilor. După acest rezultat, FC Volunatri este pe locul 13, cu 26 de puncte, în timp ce Hermannstadt este pe locul 7, cu 33 de puncte.

