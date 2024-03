Nicolae Dică, dat afară de FC Voluntari! Fostul antrenor al FCSB-ului părăseşte banca ilfovenilor după numai o lună! - Antena Sport

Din păcate, din ocaziile pe care le avem, nu reușim să marcăm. Aproape la fiecare meci am avut câte 3-4 ocazii mari de a marca.

Pe faza defensivă, am făcut o partidă bună. Am fost agresivi, am aglomerat zona centrală pentru că știam că cei de la U Cluj au jucători de calitatate în zona centrală. Din păcate, nu am reușit să câștigăm jocul.

Obiectivul este cel de a rămâne în prima ligă. Începe play-out-ul, sunt jocuri importante acum, se joacă pe 3 puncte, trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru. Am încredere în jucători, i-am văzut și astăzi cu o atitudine bună.

Păcat că nu am reușit să câștigăm. Atât s-a putut în seara aceasta. Jucăm sub presiune, dar avem jucători cu experiență, unii au mai trecut prin asemenea momente. Nu am o baghetă magică, dar jocul de azi îmi dă speranțe.

Ne dorim ca FC Voluntari să rămână în prima ligă. Cred că trebuie să fim mai buni pe faza ofensivă. Și în meciurile trecute am avut ocazii, dar nu am reușit să marcăm”, declara Nicolae Dică la conferința de presă de după meciul cu U Cluj.

Ce spunea Nicolae Dică la conferinţa de presă în care a fost prezentat

Numit de FC Voluntari pe 31 ianuarie, Nicolae Dică a fost prezentat oficial pe 1 februarie, într-o conferinţă de presă. El spunea atunci că obiectivul era salvarea de la retrogradare.

Dică a preluat-o pe Voluntari pe locul 14 şi o lasă pe locul 15 în Liga 1.