Nicolae Stanciu, după România - Irlanda de Nord 1-1: "Ne-au iritat puţin! Ne doare un pic că nu am câştigat" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a avut o primă reacţie după România – Irlanda de Nord 1-1

Regretul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a avut o primă reacţie după România – Irlanda de Nord 1-1. Naţionala lui Edi Iordănescu a remizat cu Irlanda de Nord, în primul meci din 2024.

Nicolae Stanciu a spus că îi pare rău că România nu a reuşit să câştige şi i-a acuzat pe cei din Irlanda de Nord că au tras de timp. Columbia – România va fi marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Nicolae Stanciu, după România – Irlanda de Nord 1-1

„Suntem acelaşi nucleu de jucători, acelaşi grup. Cred că meritam să câştigăm în această seară. Am controlat jocul. Am luat acel gol pe contraatac, dar am reuşit să revenim. Mare parte a meciului am controlat-o. Nu am reuşit să câştigăm şi ne doare un pic. Suntem încrezători pentru următorul meci pentru că ne continuăm seria fără înfrângere. Am arătat destul de bine, dar cu siguranţă mai avem lucruri de pus la punct până la vară.