Noi detalii despre starea lui Mircea Rednic, după ultimele probleme de sănătate! Ce se întâmplă cu antrenorul de la UTA - Antena Sport

Valentin Costache a fost cel care a deschis scorul în duelul cu CFR Cluj, din pasa lui Omondi. Acesta a subliniat că simţea că trebuie să marcheze, dat fiind faptul că ultima reuşită a înregistrat-o în etapa a patra.

Mijlocaşul lui Mircea Rednic a declarat şi că a avut un sentiment special, atunci când a păşit din nou pe terenul clujenilor. Costache a câştigat nu mai puţin de cinci titluri alături de formaţia din Gruia.

„Un meci foarte greu, o echipă foarte bună. Mă bucur pentru mine, aveam nevoie, nu mai marcasem de câteva meciuri, am dat şi o pasă, aveam nevoie mare, mare de această victorie, fanii noştri au fost foarte supăraţi.

Am vorbit şi cu Omondi, am vrut să-l fac să înţeleagă că dăm amândoi totul pentru aceeaşi echipă, putem fi foarte periculoşi.

(N.r. Ai simţit o motivaţie în plus) Sincer, aici când am ajuns m-au luat nişte sentimente frumoase, m-am simţit foarte bine aici, am câştigat cinci titluri”, a declarat Valentin Costache, după CFR Cluj – UTA 1-3, conform digisport.ro.