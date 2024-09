Valentin Costache, euforic după ce a marcat în CFR Cluj - UTA 1-3: "Mă bucur pentru mine, aveam mare nevoie!" - Antena Sport

Valentin Costache, euforic după ce a marcat în CFR Cluj - UTA 1-3 Valentin Costache, în timpul unui meci/ Profimedia Valentin Costache a fost euforic, după ce a marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă în victorie echipei sale, UTA, de pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 1-3. Mijlocaşul a transmis că avea mare nevoie de un meci bun. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ CFR Cluj a suferit primul eşec, după cinci etape de Liga 1. De cealaltă parte, UTA a „spart gheaţa” şi a înregistrat primul succes, după o pauză de mai bine de o lună. Valentin Costache, euforic după ce a marcat în CFR Cluj – UTA 1-3 Valentin Costache a fost cel care a deschis scorul în duelul cu CFR Cluj, din pasa lui Omondi. Acesta a subliniat că simţea că trebuie să marcheze, dat fiind faptul că ultima reuşită a înregistrat-o în etapa a patra. Mijlocaşul lui Mircea Rednic a declarat şi că a avut un sentiment special, atunci când a păşit din nou pe terenul clujenilor. Costache a câştigat nu mai puţin de cinci titluri alături de formaţia din Gruia. „Un meci foarte greu, o echipă foarte bună. Mă bucur pentru mine, aveam nevoie, nu mai marcasem de câteva meciuri, am dat şi o pasă, aveam nevoie mare, mare de această victorie, fanii noştri au fost foarte supăraţi. Reclamă

Am vorbit şi cu Omondi, am vrut să-l fac să înţeleagă că dăm amândoi totul pentru aceeaşi echipă, putem fi foarte periculoşi.

(N.r. Ai simţit o motivaţie în plus) Sincer, aici când am ajuns m-au luat nişte sentimente frumoase, m-am simţit foarte bine aici, am câştigat cinci titluri”, a declarat Valentin Costache, după CFR Cluj – UTA 1-3, conform digisport.ro.

Dan Petrescu a rămas „mască”, după greşeala uriaşă a lui Ciprian Deac din CFR Cluj – UTA

Dan Petrescu a rămas „mască”, după ce a văzut greşeala uriaşă comisă de Ciprian Deac, în duelul dintre CFR Cluj şi UTA. Toate camerele au fost pe tehnicianul clujenilor, după ce arădenii au deschis scorul.

Ciprian Deac a greşit inexplicabil o minge la mijlocul terenul. Veteranul din lotul lui CFR Cluj a gafat, iar Omondi a fost pe fază şi i-a pasat imediat lui Valentin Costache. Mijlocaşul lui Mircea Rednic a finalizat fără emoţii şi a deschis astfel scorul pentru UTA. Costache a profitat şi de ieşirea greşită a lui Mihai Popa, pentru a marca din marginea careului. Imediat după golul marcat de Valentin Costache, camerele TV s-au mutat şi asupra băncii tehnice a celor de la CFR Cluj. Dan Petrescu era fără reacţie şi privea în gol spre jucătorii săi. În acest timp, Mario Camora a ieşit la marginea terenului şi a început să-şi încurajeze coechipierii.

