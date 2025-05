Noul jucător al Zeljko Kopic, promisiune pentru fani! Ce le-a transmis după ce a semnat - Antena Sport

Echipa lui Zeljko Kopic tocmai l-a prezentat oficial pe al doilea jucător sosit la Dinamo după finalul campionatului. Astfel, după achiziţionarea mijlocașului central, Cristian Mihai de la UTA, internațional de tineret în vârstă de 20 de ani, Dinamo a anunțat și a doua achiziție pentru următorul sezon.

La formaţia lui Zeljko Kopic a ajuns puştiul de doar 18 ani, Luca Bărbulescu. Acesta a venit din Germania, de la Augsburg.

Al doilea transfer pentru Zeljko Kopic

Luca Bărbulescu este extrem de încântat de sosirea sa la Dinamo. A avut un mesaj pentru suporteri chiar după ce a semnat cu formaţia pregătită de către Zeljko Kopic. ”Sunt foarte fericit că am ajuns la Dinamo. E un vis devenit realitate. Îmi doresc să am evoluții cât mai bune și să răsplătesc încrederea tuturor. Pentru suporteri am un mesaj simplu: să ne susțină și să fie siguri că dăm totul pentru Dinamo”, a declarat noul atacant al ”câinilor” pentru aplicația celor de la Dinamo.

Jucătorul tocmai a fost prezentat oficial la Dinamo. „Luca Bărbulescu a devenit Câine Roșu! Noul atacant al clubului nostru și-a petrecut ultimii 4 ani de carieră la juniorii echipei de Bundesliga, FC Augsburg, evoluând la mai multe grupe din cadrul academiei clubului. Luca, în vârstă de 18 ani, a bifat minute și în naționala U17 a României, iar înțelegerea cu clubul se întinde pe o durată de 3 ani, până la 30.06.2028 cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon. Îi dorim cât mai multe realizări lui Luca în tricoul echipei noastre!”, a anunțat Dinamo.

Echipa lui Zeljko Kopic a reuşit calificarea în play-off, în sezonul recent încheiat, dar rezultatele nu au fost cele dorite. Cei de la Dinamo au terminat abia pe locul 6 după cele 10 etape. Câinii nu aveau oricum drept de participare în cupele europene pentru că se află în insolvenţă. Speră să scape de această problemă în următoarele luni.