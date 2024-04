"Nu a fost o declaraţie sinceră" Verdictul specialistului, după eroarea uriaşă a lui Ovidiu Haţegan: "S-a lăsat influenţat" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Ovidiu Haţegan după faza controversată din Dinamo – Poli Iaşi

Ovidiu Haţegan şi-a explicat decizia de a-i acorda cartonaş galben lui Homawoo, după intrarea criminală asupra lui Luca Mihai. Centralul a dezvăluit că în timpul partidei, a considerat că fundaşul lui Dinamo a încercat să joace mingea.

Însă, după meci, Haţegan a revăzut faza şi şi-a dat seama că a greşit atunci când i-a acordat doar galben lui Homawoo, faultul fiind evident unul pentru care fundaşul lui Dinamo ar fi trebuit eliminat.

„Din păcate, n-am perceput pe moment gravitatea impactului. Am văzut doar doi jucători lovindu-se cap în cap, iar impresia mea a fost că dinamovistul a vrut să joace mingea. Când am revăzut faza, mi-am dat seama că am greșit, trebuia să folosesc cartonașul roșu.

Îmi pare foarte rău de cele întâmplate și îi doresc jucătorului de la Poli Iași însănătoșire grabnică”, a declarat Ovidiu Haţegan, conform gsp.ro.