Prima reacţie a lui Ovidiu Haţegan după faza controversată din Dinamo - Poli Iaşi: "Am greşit, îmi pare rău!" - Antena Sport

Însă, după meci, Haţegan a revăzut faza şi şi-a dat seama că a greşit atunci când i-a acordat doar galben lui Homawoo, faultul fiind evident unul pentru care fundaşul lui Dinamo ar fi trebuit eliminat.

„Din păcate, n-am perceput pe moment gravitatea impactului. Am văzut doar doi jucători lovindu-se cap în cap, iar impresia mea a fost că dinamovistul a vrut să joace mingea. Când am revăzut faza, mi-am dat seama că am greșit, trebuia să folosesc cartonașul roșu.

Îmi pare foarte rău de cele întâmplate și îi doresc jucătorului de la Poli Iași însănătoșire grabnică”, a declarat Ovidiu Haţegan, conform gsp.ro.

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Luca Mihai, internat la spitalul Elias

Cornel Şfaiţer a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Luca Mihai, jucătorul lui Poli Iaşi care a suferit o accidentare horror în timpul meciului cu Dinamo. Tânărul de 20 de ani a părăsit pe targă meciul de pe stadionul Arcul de Triumf, după duelul cu Josue Homawoo.

Cornel Şfaiţer a dezvăluit că părinţii jucătorului de 20 de ani sunt alături de acesta la spital, cei doi venind tocmai din Germania, special pentru meciul de pe stadionul Arcul de Triumf:

„Luca Mihai va intra la cel de-al doilea CT și vom vedea starea lui. E la Spitalul Elias acum. Vom vedea dacă va fi transferat un al spital. E în stare de somnolență, în tratament. A sângerat și aseară în continuu. Acum e într-o stare destul de delicată aș putea spune. E pe mâini bune. Toată lumea e preocupată de starea și de sănătatea lui. E sub tratament în momentul de față. La momentul de față nu este bine”, a declarat Cornel Şfaiţer, la fanatik.ro. De asemenea, Cornel Şfaiţer a dezvăluit că medicii au transmis că există riscul ca tânărul de 20 de ani să nu mai audă cu o ureche, dar şi că spitalul a reclamat poliţia, deoarece aşa este procedura în cazurile grave: „Există riscul să rămână cu sechele, să nu mai audă. O să tragem concluziile după cel de-al doilea CT, atunci când vom avea informații mult mai clare. E păcat. E un tânăr de perspectivă și cred că va fi bine. Suntem încrezători, pentru că e un copil talentat. Părinții au făcut multe sacrificii pentru el. Au fost plecați în Italia, în Germania, tocmai pentru a-i oferi toate condițiile copilului”, a mai spus Cornel Şfaiţer.

