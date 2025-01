"O să aibă nevoie de el!" Un patron din Liga 1 i-a propus un jucător lui Gigi Becali! Despre cine este vorba: "E excepțional!" - Antena Sport

”Nu l-am dat chiar afară, ne-am înțeles, e adevărat, am avut discuții înainte cu echipa și puțin cu Liviu, toată lumea spune că nu e bine pregătită fizic și dacă nu schimbăm preparatorul fizic, pleacă cu totul, dacă ești pe locul 14-15-16, contractul se reziliază.

Așa pare, așa îmi spun toți, când te doare capul, toți au câte o soluție. Ne-am înțeles, e remarcabil ca om și caracter, chiar dacă este puțin fortuit că mai avem 7 zile de cantonament. (n.r. Au luat preparatorul fizic de la Iași) Cornel (n.r. Șfaițer, președinte Iași) e prietenul meu, o să spună că asta e viața.

Echipa credeam că are ceva fizic, nu măsoară nimeni parametrii fizici, nu prea erau măsurați. De aici am plecat, nu ai cum să știi dacă nu măsori. Exact așa i-am spus lui Liviu: <<Schimbăm preparatorul fizic, când ai 4 milioane de euro din banii tăi, vreau să fac o treabă serioasă!>>.

Am căutat niște explicații să văd de ce nu joacă echipa, problema este la antrenori, nu e vorba de Liviu, este un tip extraordinar, în schimb la partea fizică este o problemă. Când nu ai nicio informație despre calitățile fizice… eu sunt patron, am treaba mea, eu îi spun ce să facă? Să aducă un prepartor fizic care are metode moderne”, a declarat Valeriu Iftime la iamsport.ro.