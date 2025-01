Valeriu Iftime a recunoscut de ce l-a demis, de fapt, pe Liviu Ciobotariu. Ce se întâmpla în cantonament: "Aşa îmi spun toţi!" - Antena Sport

Valeriu Iftime, după un meci / Hepta Valeriu Iftime a avut prima reacţie după ce a luat decizia incredibilă de a-l demite pe Liviu Ciobotariu, la două zile după ce acesta plecase în cantonament cu jucătorii de la FC Botoşani. Patronul moldovenilor a recunoscut de ce şi-a dat afară antrenorul. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Iftime a dezvăluit că de vină ar fi problemele cu care se confruntă jucătorii. Iniţial îşi dorea să schimbe doar preparatorul fizic, dar în cele din urmă a renunţat şi la Liviu Ciobotariu. Despărţirea ar fi fost de comun acord. Valeriu Iftime a dezvăluit de ce l-a demis pe Liviu Ciobotariu Patronul lui FC Botoşani anunţă că metodele folosite în cantonament erau unele învechite. În locul lui Ciobotariu va fi adus de urgenţă Leo Grozavu. Liber de contract, acesta poate sta pe banca lui FC Botoşani chiar la amicalul cu Ludogoreţ. ”Nu l-am dat chiar afară, ne-am înțeles, e adevărat, am avut discuții înainte cu echipa și puțin cu Liviu, toată lumea spune că nu e bine pregătită fizic și dacă nu schimbăm preparatorul fizic, pleacă cu totul, dacă ești pe locul 14-15-16, contractul se reziliază. Așa pare, așa îmi spun toți, când te doare capul, toți au câte o soluție. Ne-am înțeles, e remarcabil ca om și caracter, chiar dacă este puțin fortuit că mai avem 7 zile de cantonament. (n.r. Au luat preparatorul fizic de la Iași) Cornel (n.r. Șfaițer, președinte Iași) e prietenul meu, o să spună că asta e viața. Reclamă

Echipa credeam că are ceva fizic, nu măsoară nimeni parametrii fizici, nu prea erau măsurați. De aici am plecat, nu ai cum să știi dacă nu măsori. Exact așa i-am spus lui Liviu: <<Schimbăm preparatorul fizic, când ai 4 milioane de euro din banii tăi, vreau să fac o treabă serioasă!>>.

Am căutat niște explicații să văd de ce nu joacă echipa, problema este la antrenori, nu e vorba de Liviu, este un tip extraordinar, în schimb la partea fizică este o problemă. Când nu ai nicio informație despre calitățile fizice… eu sunt patron, am treaba mea, eu îi spun ce să facă? Să aducă un prepartor fizic care are metode moderne”, a declarat Valeriu Iftime la iamsport.ro.

La plecarea spre Turcia, Ciobotariu anunţase ce aşteptări are de la cantonament. Nu a lăsat în nicio secundă de înţeles că ar putea pleca în această iarnă de la FC Botoşani.

