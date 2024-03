OFICIAL | LPF a anunţat când se joacă Rapid - FCSB. Programul complet al ultimei etape din sezonul regular - Antena Sport

Reclamă

Dinamo – UTA, ora 20:00

Petrolul – Sepsi, ora 20:00

Reclamă

FC Voluntari – U Cluj, ora 20:00

FC Botoşani – Farul Constanţa, ora 20:00

Sâmbătă, 9 martie

Rapid – FCSB, ora 20:00

Reclamă 4 / 0/3

Duminică, 10 martie FCU Craiova – Universitatea Craiova, ora 20:45 Luni, 11 martie Oţelul Galaţi – Poli Iaşi, ora 20:00 Rapid – FCSB, pe Arena Naţională! Când se pun în vânzare biletele Giuleştenii au anunţat şi ei pe Facebook că derby-ul cu FCSB se va disputa sâmbătă, 9 martie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, imediat ce LPF a făcut public programul. RAPID Meciul dintre Rapid și FCSB, din ultima etapă a sezonului regular, se va juca sâmbătă, 9 martie, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Vom reveni în curând cu detalii despre bilete!”, a transmis Rapid, pe ”, a transmis Rapid, pe Facebook Derby-ul dintre Rapid şi FCSB se va disputa pe Arena Naţională. Giuleştenii anunţaseră că meciul se va disputa pe cel mai mare stadion al ţării înainte de a apărea programul oficial. Decizia a fost luată datorită cererii uriaşe de bilete. „Rapid încheie sezonul regular pe teren propriu, cu un meci important, împotriva liderului FCSB, la finalul săptămânii viitoare. Din cauza faptului că cererea de bilete pentru acest joc este foarte mare, iar pentru că Giuleștiul are, din păcate, o capacitate prea mică de locuri pentru un derby în care Rapid speră să micșoreze diferența față de prima poziție, am decis ca partida cu FCSB să se dispute pe Arena Națională. „Știm că nu este casa noastră, dar nu putem să le răpim șansa zecilor de mii de rapidiști, care nu ar prinde bilet” Știm că nu este casa noastră, dar nu putem să le răpim șansa zecilor de mii de rapidiști, care nu ar prinde bilet, de a fi pe stadion și de a-și încuraja echipa iubită. Reclamă

De asemenea, le vom oferi oaspeților întreaga peluză, pentru că ne dorim spectacol și în tribune.

Astfel, biletele vor fi puse în vânzare după ce se va stabili data și ora disputării partidei.

Vă vom ține la curent cum vom avea noutăți!”, transmiteau cei de la Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Stoica şi-ar fi dorit ca derby-ul să se dispute în Giuleşti

Mihai Stoica nu voia ca derby-ul dintre Rapid şi FCSB să se joace pe Arena Naţională. Managerul general al roş-albaştrilor a declarat că îşi doreşte ca duelul să se desfăşoare în Giuleşti.

„Ok, jucăm oriunde, dar n-am fost anunțați deocamdată.

Vorbesc foarte serios. Prima dată, când am primit propunerea aia, d-aia am și spus că vreau să jucăm în Giulești. Ai nevoie câteodată să-ți înfrângi demonii. Am jucat două meciuri acolo, am pierdut două meciuri.

A fost situația care a fost la ultimul meci din play-off, cu intrările alea. Nu cred că mai are cineva curaj să facă ce au făcut atunci pentru că prea s-a vorbit mult de treaba asta.

Eu am încredere că putem să câștigăm acolo. Nu știu dacă se joacă pe Arena Națională. Deocamdată nu am primit nimic”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...