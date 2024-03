Rapid - FCSB, pe Arena Naţională! Anunţ de ultim moment al giuleştenilor! Când se pun în vânzare biletele - Antena Sport

Vă vom ține la curent cum vom avea noutăți!”, au transmis cei de la Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Mihai Stoica şi-ar fi dorit ca derby-ul să se dispute în Giuleşti

Mihai Stoica nu voia ca derby-ul dintre Rapid şi FCSB să se joace pe Arena Naţională. Managerul general al roş-albaştrilor a declarat că îşi doreşte ca duelul să se desfăşoare în Giuleşti.

„Ok, jucăm oriunde, dar n-am fost anunțați deocamdată.

Vorbesc foarte serios. Prima dată, când am primit propunerea aia, d-aia am și spus că vreau să jucăm în Giulești. Ai nevoie câteodată să-ți înfrângi demonii. Am jucat două meciuri acolo, am pierdut două meciuri.

A fost situația care a fost la ultimul meci din play-off, cu intrările alea. Nu cred că mai are cineva curaj să facă ce au făcut atunci pentru că prea s-a vorbit mult de treaba asta.

Eu am încredere că putem să câștigăm acolo. Nu știu dacă se joacă pe Arena Națională. Deocamdată nu am primit nimic”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.