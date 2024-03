Mihai Stoica nu vrea ca derby-ul Rapid - FCSB să se joace pe Arena Naţională: "Trebuie să-ţi învingi demonii!" - Antena Sport

Reclamă

„Încă n-am primit nimic (n.r – înștiințare privind locul de disputare). Ok, jucăm oriunde, dar n-am fost anunțați deocamdată.

Vorbesc foarte serios. Prima dată, când am primit propunerea aia, d-aia am și spus că vreau să jucăm în Giulești. Ai nevoie câteodată să-ți înfrângi demonii. Am jucat două meciuri acolo, am pierdut două meciuri.

A fost situația care a fost la ultimul meci din play-off, cu intrările alea. Nu cred că mai are cineva curaj să facă ce au făcut atunci pentru că prea s-a vorbit mult de treaba asta.

Eu am încredere că putem să câștigăm acolo. Nu știu dacă se joacă pe Arena Națională. Deocamdată nu am primit nimic”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Rapid – FCSB se va disputa pe Arena Naţională! Anunţul de ultimă oră al lui Dan Şucu

Rapid – FCSB se va disputa pe Arena Naţională! Patronul giuleştenilor, Dan Şucu, a anunţat pentru AntenaSport că Rapid e foarte aproape să rezolve disputarea derby-ului cu FCSB pe Arena Naţională.

„Eu ştiu că e pe cale să se rezolve. În principiu se joacă acolo”, a declarat Dan Şucu în exclusivitate pentru AntenaSport. „Noi vrem să se joace pe Arena Naţională”, anunţa anterior Şucu pentru AntenaSport. Iniţial, derby-ul Rapid – FCSB ar fi trebuit să se dispute în Giuleşti. Cererea mare de bilete a determinat schimbarea. Dan Şucu a insistat că vrea ca şi fanii FCSB-ului să primească multe bilete şi să fie un spectacol total în tribune.

