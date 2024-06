OFICIAL | O nouă plecare de la Rapid! Unul dintre cei mai vechi jucători din club s-a despărţit de giuleşteni - Antena Sport

„Este o onoare pentru mine să mă întorc la Rapid, acum din postura de preşedinte. Am trăit experienţele de jucător, director sportiv şi antrenor. Acum mă aflu în faţa unei noi provocări, poate cea mai mare. Am trăit vremuri frumoase, dar şi vremuri grele la Rapid. Îmi amintesc cum era totul când am plecat şi ce am găsit acum, după 10 ani.

Le mulţumesc domnului Şucu şi domnului Angelescu pentru încrederea acordată şi, mai ales, pentru stabilitatea financiară pe care mi-au prezentat-o. Nu pot uita că acum 10 ani, după ce am plecat, după o mare performanţă sportivă, clubul se afla în sărăcie. Ştiu că nu îi place domnului Şucu acest cuvânt, îl eliminăm de azi înainte.

Ţin să îi mulţumesc şi fostului meu coechipier şi elev Daniel Niculae pentru ce a reuşit să clădească aici. Nu în ultimul rând, suporterilor. I-am urmărit sezonul trecut şi au fost fantastici. Rapid, fără suporteri, nu ar fi Rapid, ar fi un club oarecare. Sunt convins că vom ţine locomotiva pe şine şi vom prinde viteză”, a declarat Viorel Moldovan, la prezentarea oficială la Rapid.