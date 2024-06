OFICIAL | Universitatea Craiova s-a despărţit de Atanas Trică! Mesajul echipei lui Rotaru şi reacţia nepotului lui Ilie Balaci! - Antena Sport

Atanas Trică s-a arătat dezamăgit că nu a primit mai multe şanse la Universitatea Craiova

Internaţional U20, Atanas Trică se arăta dezamăgit că nu a primit mai multe şanse la Universitatea Craiova. Declaraţiile sale au fost făcute înainte ca echipa lui Rotaru să îl împrumute la CS Tunari.

„La club, nu prea știu ce să spun, nu prea mai am cuvinte. Sunt dezamăgit că nu primesc șanse. Am tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut treaba acolo, am dat gol meci de meci. Consider că merit și eu mai multe șanse.

Îi las pe antrenori să decidă. Sunt atacanți mult mai buni decât mine, mai experimentați. Eu îmi fac treaba unde sunt trimis. V-am spus ce simt eu, să nu fiu luat că cerșesc minute. Îmi aștept momentul, ca orice alt jucător.

Nu pot să spun că puteam să fac în anumite meciuri diferența, dar cred că puteam să joc. Îmi doresc să joc la un nivel cât mai bun. Am avut discuții, rămâne de văzut dacă va fi o ofertă, inclusiv din liga a doua, nu aș refuza un împrumut pe șase luni”, a declarat Atanas Trică pentru fanatik.ro.

Atanas Trică a marcat, anul trecut, un gol în victoria naţionalei U20 contra Angliei. Trică a transformat un penalty în minutul 16 al meciului.