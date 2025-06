"Pleci la Farul?" Ianis Zicu, după ce a promovat cu Metaloglobus: "Aştept clubul să aibă grijă de jucători" - Antena Sport

Ianis Zicu, antrenorul celor de la Metaloglobus, nu a vrut să vorbească foarte mult despre viitorul său, după ce a reuşit promovarea în Liga 1. Metaloglobus a învins-o pe Poli Iaşi în barajul de promovare/retrogradare şi va evolua în prima divizie din sezonul viitor.

În ultimele zile s-a vorbit mult despre viitorul lui Ianis Zicu. Gică Hagi ar urma să ia o pauză şi să renunţe la banca tehnică a celor de la Farul Constanţa, iar fostul atacant este dorit la malul mării, acolo unde a mai antrenat-o pe Farul, înaintea fuziunii formaţiei din Constanţa cu Viitorul.

Ianis Zicu, după ce a promovat cu Metaloglobus: “Pot să plec dacă am o ofertă care să mă ducă la alt nivel”

Ianis Zicu nu a vrut să vorbească foarte mult despre viitorul său şi a declarat că a avut mai multe oferte. El a vrut să se bucure de moment şi a recunoscut că sunt şanse ca el să părăsească echipa, atâta timp cât o mutare îl va duce la un alt nivel. De asemenea, prioritar pentru el în acest moment este ca jucătorii de la Metaloglobus să fie răsplătiţi pentru performanţa lor:

“Nu plec nicăieri, acum mă duc cu băieții. Nu. Am avut discuții cu mai multe cluburi din Liga 1 și am considerat că trebuie să merg până la capăt. De mâine o să am timp să mă gândesc.

Aştept acum clubul să aibă grijă de jucători şi să le ofere o primă consistentă. Am semnat contractul astă vară cu o singură condiţie, să rămână 14 jucători din lotul de anul trecut. Au fost discuţii cu mai multe cluburi, o să vedem ce se întâmplă.