"Portarul a avut mâna scurtă!" Adrian Porumboiu a răbufnit după FCSB - Sepsi 2-1: "Ăsta nu e meci!" - Antena Sport

„A fost important să începem playoff-ul cu o victorie. Sunt doar 3 puncte în plus, trebuie să rămânem umili. Nu am realizat nimic, trebuie să continum să muncim. De săptămâna viitoare trebuie să începem din nou să muncim.

După meciul cu Rapid a trebuit să avem o reacție, să câștigăm următorul meci. Asta am vrut astăzi, să obținem cele 3 puncte.

Chiar dacă am câștigat, nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să rămânem umili și să continuăm.

Adversarii nu au avut ocazii, au atacat doar când am făcut noi greșeli. Am decis să facem anumite schimbări, ok, dar important este că am câștigat meciul!

Coman este un jucător foarte important pentru noi. Dacă un jucător ia mingea în careul lui și o ține la picior înseamnă că are încredere. Greșelile sunt o parte din meci, dar datorită golului său am reușit să câștigăm.

Pentru mine este bine să avem 7 puncte peste adversari, dar sincer să fiu nu înseamnă prea mult. Mai avem 9 finale de jucat, trebuie să tratăm aceste meciuri ca pe niște finale.

Toate echipele ne pot pune probleme. Craiova a urcat acum pe 2. Orice se poate schimba în fiecare spătămână.