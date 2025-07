Ştefan Baiaram, cu gândul la cupele europene după prima victorie a sezonului a Universităţii Craiova: "Suntem datori" - Antena Sport

Ştefan Baiaram a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-1 pe FC Argeş, în etapa a doua a Ligii 1. Mijlocaşul oltenilor a reuşit să marcheze un gol pentru echipa sa.

Ştefan Baiaram şi-a cerut scuze faţă de arbitrul partidei, Ionuţ Coza, pentru o izbucnire nervoasă din timpul partidei.

Ştefan Baiaram, cu gândul la cupele europene după Universitatea Craiova – FC Argeş 3-1

Totodată, Ştefan Baiaram s-a declarat bucuros pentru victoria obţinută şi pentru golul marcat. Mijlocaşul oltenilor îşi îndreaptă atenţia şi către cupele europene. Universitatea Craiova se va duela cu Sarajevo în turul doi preliminar din Conference League, partida tur urmând să se dispute joi, de la ora 22:00.

“Vreau să-mi cer scuze faţă de arbitru, am avut un gest pe care nu l-a controlat. Am vrut să spun asta pentru că nu.mi stă în carater, mi-am pierdut cumpătul. Era pe un fond nervos, nu-mi ieşise jocul pânîă şa acea fază. Mă bucur că am câştigat, că am înscris, am marcat şi acum trei golrui. Mergem tot înainte şi sperăm să obţinem tot mai mult.

(Meciul de la Arad, 3-3 cu UTA) A fost o lecţie, am învăţat de la acel meci. Nu am mai dat nicio şansă adversarului. Sunt jucători noi, încercăm să ne acomodăm de la meci la meci, să-şi implementeze Mister toate ideile. (Despre noul atacant, Assas Al Hamlawi) E un jucător de calitate, în meciul următor să ne ajută tot mai mult, nu am făcut prea multe antrenamente cu el. Avem goluri, clar, e un sistem care ne pune în valoare calităţile.