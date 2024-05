„Premiul pentru fraierii fotbalului!” Adrian Mititelu Jr s-a prăbușit emoțional, după ce FCU Craiova a retrogradat! - Antena Sport

„Trebuie să spunem stop. Dacă se va ține cont de ce spun sau nu, nu știu… Vom vedea. Am pierdut 20 de milioane de euro. Merităm premiul pentru fraierii fotbalului românesc. Și ar putea fi o sumă mai mare. Am vândut terenuri sub prețul pieței ca să ținem echipa. Puteam face multe pe acele terenuri…

Acum vor decide acționarii, eu și sora mea, și tatăl nostru, care e administratorul societății. Nu vreau să vorbesc la cald, dar nu vreau acum să mai aud de fotbal. Nu e vorba de a renunța, ci de a înțelege fotbalul… Ăsta e rezultatul unui staff slab. Tata s-a înconjurat de oameni neprofesioniști.

Tatăl meu ajunge la 57 de ani, iar noi, copiii, vrem să ne trăim viața. E o seara amară pentru mine. Trebuie să știi când să pui punct, când să știi să nu mai mergi împotriva vântului”, a declarat Adrian Mititelu Jr, conform primasport.ro.

Singurul vinovat găsit de Adrian Mititelu, după retrogradarea lui FCU Craiova

”E o seară foarte grea pentru noi, însă după cum am jucat în ultimele 7-8 meciuri nu meritam să mai rămânem în prima ligă. Dacă există un vinovat pentru această situație, eu sunt acela. Eu sunt responsabil, eu am luat toate deciziile. Îmi pare rău, sunt 19 ani de muncă.

Altele au fost planurile. Nici nu ne gândeam că anul ăsta nu vom juca în play-off. Am simțit săptămâna asta că acesta va fi ultimul meci în Liga 1, presimțeam că vom pierde. O să anunțăm zilele următoare care e viitorul acestei echipe. Săptămâna viitoare o să spunem mai multe lucruri. Am minus 20 de milioane în 3 ani. Nu e ușor. În Craiova, probabil foarte mulți se bucură. Suporterii au dreptate, dar mulți dintre ei arată că nu mă respectă. E greu să spui că vei face și vei drege, când vin aceiași oameni și te înjură”, a spus Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

