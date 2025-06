Adi Mihalcea, verdict despre transferul lui Dennis Politic la FCSB: "Nu e ca și cum s-ar fi dus Florentin Petre" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a anunţat că a vorbit deja cu un specialist şi că urmează să rezolve problemele cu care se confruntă Politic. Fostul jucător de la Dinamo va putea debuta la FCSB abia atunci când îşi va egala muşchii:

“Politic va fi titular în stânga. Eu când l-am luat pe Politic, aşa cum l-am luat. L-au dat că avea probleme. Am vorbit cu un specialist şi vedem. Are nişte probleme care trebuie rezolvate. Nu va juca până nu va egala muşchii. Într-o parte are 100, într-o parte are 70. Până când face antrenamente, specialistul ştie. Până nu se egalizează, 90 cu 90. Este 100 cu 70 diferenţa, îţi dai seama. Nu ştiu cum juca el. Chiricheş se accidenta. Se mai accidentează?

El călca strâmb cu maxilarul, nu călca bine. Dantura, din cauza ei. La un sportiv de performanţă trebuie toţi muşchii să funcţioneze perfect. La efortul pe care îl depun, tot trupul unui om comunică. La cei de performanţă, muşchiul de la maxilar, comunică cu ceilalţi. Chiricheş a făcut operaţia, şi-a revenit, nu se mai accidentează”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.