FCSB, tratată ca o mare echipă! Macedonenii, speriaţi de eventualul duel cu campioana din Liga 1 - Antena Sport

FCSB le produce fiori reci celor din Macedonia de Nord. Eventualul duel dintre campioana din Liga 1 cu KF Shkendija, deţinătoarea titlului în Macedonia de Nord îi sperie pe aceştia. Performanţele din Europa League ale echipei lui Elias Charalambous îi pune în gardă pe macedoneni.

FCSB e favorită certă în primele două tururi preliminare din Champions League. Mai întâi, are meci cu semiamatorii din Andorra. Apoi, se va duela cu învingătoarea dintre The New Saints (Țara Galilor) și KF Shkendija (Macedonia de Nord).

“Duel cu giganţii din România”

Jurnaliştii din Macedonia de Nord nu îi dau prea multe şanse campioanei din ţara lor, în duelul cu cei de la FCSB, conform mol.mk. “Dacă KF Shkendija trece de The New Saints, un duel cu giganții români în Liga Campionilor se profilează la orizont”, spune sursa citată.

Posibila adversară a celor de la FCSB din turul 2 preliminar din Champions League, KF Shkendija a cucerit al cincilea titlu național din palmares. Anterior, s-a mai impus în 2011, 2018, 2019 și 2021. De asemenea, gruparea din Macedonia de Nord are și două Cupe câștigate pe plan intern, în 2016 și 2018.

“Campioana Macedoniei de Nord, Shkendija, va începe parcursul în calificările Ligii Campionilor din primul tur, iar dacă va trece de acest prim obstacol, o așteaptă un adversar de calibru în turul secund. Echipa din Tetovo va întâlni formația galeză TNS în primul tur. Tragerea la sorți UEFA a stabilit că, în cazul unei calificări, Shkendija va înfrunta în turul doi câștigătoarea dublei dintre FCSB din România și Inter Escaldes din Andorra. Primul meci se va juca la Skopje, returul în deplasare. Turul al doilea din Liga Campionilor este programat pentru 22/23 iulie (turul) și 29/30 iulie (retur). În cazul în care Shkendija va fi eliminată în primul tur al Ligii Campionilor, echipa va continua în turul doi de calificare al UEFA Conference League”, mai spune sursa citată.