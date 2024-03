Prima reacţie a lui Marius Şumudică după ce Rapid a umilit FCSB: "Întrebaţi ce înseamnă asta pentru ei!" - Antena Sport

Reclamă

Albion Rrahmani, după ce Rapid şi-a umilit rivala FCSB, 4-0 pe Arena Naţională

Albion Rrahmani a oferit primele declaraţii după ce Rapid şi-a umilit rivala FCSB, 4-0 pe Arena Naţională. Kosovarul a reuşit o dublă de senzaţie, în repriza a doua şi anunţă că echipa sa va lupta la titlul din Liga 1.

„Am jucat cu cea mai bună echipă a Ligii. Au fost mulţi fani. Le mulţumesc tuturor fanilor noştri. A fost o sărbătoare pentru noi. Am jucat foarte bine, am dat 100% de fiecare dată. Am meritat această victorie şi acest scor.

Sunt bine acum. Sunt bine fizic, piciorul e ok acum. Norocul meu e familia mea. Tata a fost jucător în Kosovo şi am moştenit talentul lui, mă antrenez mult cu el. Am învăţat multe şi de la foştii mei antrenori.

Normal că luptăm la titlu, suntem într-o formă bună, suntem o echipă bună. Vom lupta pentru titlu”, a spus Albion Rrahmani, citat de digisport.ro.

Rrahmani, dublă în Rapid – FCSB 4-0

Albion Rrahmani a reuşit o dublă de vis în Rapid – FCSB 4-0! Atacantul kosovar continuă să fie unul dintre cei mai importanţi jucători din echipa lui Cristiano Bergodi în acest sezon, iar acest lucru s-a văzut din plin în meciul de pe Arena Naţională.

Rapid s-a impus cu 4-0 în faţa liderului FCSB, în ultimul meci din sezonul regulat al Ligii 1. Albion Rrahmani a marcat două dintre golurile giuleştenilor, ambele în repriza secundă. Rapid a intrat în avantaj la pauză, graţie golului marcat de Iacob în minutul 33. După pauză, Albion Rrahmani a marcat primul gol din pasa conaţionalului Krasniqi, în minutul 53. În minutul 74, Rrahmani s-a transformat în pasator la golul lui Kransiqi, după care a bifat dubla în minutul 82, atunci când a dus scorul la un neverosiminil 4-0.

