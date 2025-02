Probleme cu transferul lui Jordan Gele la FCSB! Adi Mihalcea, semnal de alarmă: "Va trebuie să facem pe dracu' în patru" - Antena Sport

Reacţia lui Adrian Mihalcea, după ce Gigi Becali a anunţat transferul lui Jordan Gele la FCSB | Profimedia Jordan Gele (32 de ani) este atacantul pe care Gigi Becali îl aduce la FCSB pentru a-i face concurenţă lui Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a anunţat că va plăti 200.000 de euro pentru transferul atacantului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Numai că cei de la Unirea Slobozia vor, pe lângă toţi banii, şi un jucător împrumut de la FCSB. Antrenorul ialomiţenilor, Adi Mihalcea, a recunoscut că eventuala plecare a lui Jordan Gele va lăsa un gol imens. Reacţia lui Adrian Mihalcea, după ce Gigi Becali a anunţat transferul lui Jordan Gele la FCSB „Eu vorbesc din punct de vedere sportiv, ar fi o pierdere grea pentru noi. Dar nici nu dramatizez, nu e cazul la fotbal. Dacă va pleca, va trebui sa facem pe dracu în patru, pe românește, să găsim un altul repede. Deși la cifrele lui Gele… E fotbalist bun, cu greu ar putea fi înlocuit. Dar asta e viața, o iau ca atare. Doar că, momentan, Jordan este la Slobozia. Vom vedea ce va urma„, a spus Adrian Mihalcea pentru gsp.ro. Gigi Becali a anunţat transferul lui Jordan Gele la FCSB Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! Patronul roş-albaştrilor îl va aduce pe Jordan Gele de la Unirea Slobozia, atacant care a marcat 5 goluri în acest sezon din Liga 1. Reclamă

Mihai Stoica a fost persoana cu care Gigi Becali s-a consultat înainte de a-l transfera pe Gele, asta după ce l-a urmărit pe francez şi a fost impresionat de evoluţia sa în meciul cu Dinamo:

„Gele, de la Slobozia, da. Are 33 de ani. Îl iau numai pentru 4 luni. Îi dau 200.000 de euro. Dacă băiatul confirmă, îi punem încă un an. Noi avem un loc în plus pe listă. Nu e păcat să nu îl speculăm?

De ce Gele? Pe Gheorghiță îl cheamă ca pe mine. Și pe ăsta îl cheamă Gele, cum îmi spuneau mie porecla în tinerețe. Mă strigau prietenii Gele. Prietenii mei îmi spuneau: ‘Ce faci, Gele?’. Am zis că, dacă îl cheamă ca pe mine, ia să-l iau eu pe asta. Gele e prescurtarea de la Gheorghe. Gele de la Gigele. Eu nici nu-l cunosc. Îl iau numai pentru că-l cheamă Gele.

