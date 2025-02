Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! Atacantul din Liga 1 care semnează cu campioana: "Îl iau pentru că îl cheamă ca pe mine" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! Patronul roş-albaştrilor îl va aduce pe Jordan Gele de la Unirea Slobozia, atacant care a marcat 5 goluri în acest sezon din Liga 1.

Gigi Becali a dezvăluit că îi va oferi lui Gele un contract până la finalul sezonului, iar în cazul în care va confirma în tricoul roş-albastru, îi va prelungi cu încă un an înţelegerea.

Gigi Becali a transferat un nou atacant la FCSB! Jordan Gele semnează cu campioana: „Nu e păcat să nu îl speculăm?”

Mihai Stoica a fost persoana cu care Gigi Becali s-a consultat înainte de a-l transfera pe Gele, asta după ce l-a urmărit pe francez şi a fost impresionat de evoluţia sa în meciul cu Dinamo:

„Gele, de la Slobozia, da. Are 33 de ani. Îl iau numai pentru 4 luni. Îi dau 200.000 de euro. Dacă băiatul confirmă, îi punem încă un an. Noi avem un loc în plus pe listă. Nu e păcat să nu îl speculăm?

De ce Gele? Pe Gheorghiță îl cheamă ca pe mine. Și pe ăsta îl cheamă Gele, cum îmi spuneau mie porecla în tinerețe. Mă strigau prietenii Gele. Prietenii mei îmi spuneau: ‘Ce faci, Gele?’. Am zis că, dacă îl cheamă ca pe mine, ia să-l iau eu pe asta. Gele e prescurtarea de la Gheorghe. Gele de la Gigele. Eu nici nu-l cunosc. Îl iau numai pentru că-l cheamă Gele.