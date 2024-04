"Problemele vor fi altele!" Florin Răducioiu, semnal de alarmă despre situația de la Dinamo. Mesaj sincer despre criza "câinilor" - Antena Sport

Zeljko Kopic a transmis că nu a mai experimentat o astfel de situaţie în întreaga sa carieră. Acesta a transmis că jucătorii săi au luptat pentru a menţine rezultatul de pe tabelă, dat fiind faptul că au evoluat în inferioritate numerică, însă lupta a fost în zadar.

„Am pierdut meciul în ultimul minut. Nu am mai trăit o asemenea experiență în viața mea, pentru mine este greu să spun ceva.

Dacă vorbesc despre a doua repriză, jucătorii s-au luptat, ne-am apărat foarte bine și cred că Botoșani nu a avut ocazii mari până la ultimul minut. O să fie foarte greu.

În prima repriză am avut multe ocazii, după primul gol primit am început să jucăm mai în față, am avut penalty, am marcat, dar e greu. Trebuie să ne revenim și să jucăm vineri cu Voluntari cu tot ce avem. Când primești asemenea gol e greu să explici”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.