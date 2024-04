"Nu am mai trăit aşa ceva în viaţa mea!" Zeljko Kopic s-a prăbuşit emoţional, după ce Dinamo a fost învinsă de Botoşani - Antena Sport

Antrenorul croat a mai subliniat că jucătorii trebuie însă să-şi revină repede, deoarece vineri vor avea un nou duel crucial pentru evitarea retrogradării, cu Voluntari.

„Am pierdut meciul în ultimul minut. Nu am mai trăit o asemenea experiență în viața mea, pentru mine este greu să spun ceva.

Dacă vorbesc despre a doua repriză, jucătorii s-au luptat, ne-am apărat foarte bine și cred că Botoșani nu a avut ocazii mari până la ultimul minut. O să fie foarte greu.

În prima repriză am avut multe ocazii, după primul gol primit am început să jucăm mai în față, am avut penalty, am marcat, dar e greu. Trebuie să ne revenim și să jucăm vineri cu Voluntari cu tot ce avem. Când primești asemenea gol e greu să explici”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.

Dennis Politic a cedat şi a transmis un mesaj categoric, după ce Dinamo a fost învinsă de Botoşani, în prelungiri. Mijlocaşul s-a declarat extrem de dezamăgit şi a transmis că rezultatul este unul frustrant.

De asemenea, Politic a mai subliniat şi cât de greu apasă aceste înfrângeri, asupra mentalul jucătorilor de la Dinamo, dat fiind faptul că echipa a primit din nou gol în prelungiri. „Un meci foarte frustrant pentru noi, e greu. Știam că va fi greu, orice meci e greu din play-out. Suntem foarte supărați. Nici nu știu ce să spun, deja este penibil și aici suntem toți implicați. Nu arăt cu degetul, toți suntem implicați, dar ceva nu este în regulă. Urmează un meci cu Voluntari, acela va fi pe viață și pe moarte. Mai avem speranță, mai sunt 3 meciuri de jucat, dar e greu să te ridici mental cu meciuri ca acestea care te storc mental că pierzi în ultimele minute. Trebuie să luptăm, să rămânem puternici pentru că doar așa vom putea să ne salvăm”, a declarat Dennis Politic, conform digisport.ro.

