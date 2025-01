"Rămâne cum am stabilit!" Reacția lui Mihai Stoica, după ce italienii au anunțat că Lecce îl monitorizează pe Siyabonga Ngezana - Antena Sport

„Rămâne cum am stabilit!” Reacția lui Mihai Stoica, după ce italienii au anunțat că Lecce îl monitorizează pe Siyabonga Ngezana

Mihai Stoica este președintele consiliului de administrație de la FCSB / Profimedia Mihai Stoica a reacționat, după ce o publicație din Italia a transmis că Lecce îl monitorizează pe Siyabonga Ngezana. Oficialul de la FCSB a transmis un mesaj dur la adresa italienilor, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Potrivit unui anunț făcut de presa din peninsulă, Lecce ar fi fost gata să achite clauza de reziliere a lui Ngezana, în valoare de 5 milioane de euro. Ce a spus Mihai Stoica, după ce italienii au anunțat că Lecce îl monitorizează pe Siyabonga Ngezana Totuși, Mihai Stoica a negat toate informațiile apărute în publicația italiană Corriere dello Sport. Președintele consiliului de administrație de la FCSB a dat de înțeles că Lecce nu își permite să realizeze un asemenea transfer. Totodată, „MM” a transmis un mesaj dur pentru jurnaliștii italieni care au lansat această informație. „Corriere dello Sport zice că Pantaleo Corvino (Lecce) l-ar monitoriza pe Ngezana. Corriere dello Sport ar trebui să pună pe cineva să caute ce jucători a cumpărat Lecce si ce sume a plătit. Reclamă

Reclamă

Apoi, Corriere dello Sport at trebui să pună pe altcineva (ca să nu încarce pe cineva) să caute cât am plătit noi pe jucători și, eventual, cu ce sume am vândut jucători importanți.

Asta presupunând că are net Corriere dello Sport. Deci rămâne cum am stabilit. FAKE NEWS!”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Mihai Stoica a anunțat că 3 jucători sunt OUT de la FCSB

Mihai Stoica a anunţat că trei jucători vor fi out din lotul campioanei, după ce Gigi Becali i-a transferat pe Zima şi Cisotti, iar Kiki a revenit în graţiile patronului.

Reclamă