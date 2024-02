Răsturnare de situaţie! Derby-ul Rapid - FCSB s-ar putea juca pe Arena Naţională! Dan Şucu: "Cererea e de patru ori mai mare!" - Antena Sport

„Trei puncte importante. O echipă bună, era pe val, prima repriză a fost foarte bună, dar am riscat în a dua repriză. Cu golul pe care l-am luat i-am băgat în joc. Am riscat, ne-a fost un pic teamă, nu mai ţineam mingea.

După s-a reglat, când am băgat al doilea vârf. Sunt mulţumit, un rezultat important. Am vrut să facem acest pressing avansat, am deschis scorul. În pima repriză am jucat bine.

Am revenit în a doua repriză, am prins încredere, după ce nu mai ţineam de minge, am avut puţină şansă.

Am vorbit cu el. A debutat în Liga 1, probabil am fost inspirat, nu vreau să fiu arogant, nu va uita niciodată acest moment. E un copil calm, încet încet va creşte, l-am luat în ianuarie cu noi, l-am ţinut cu noi în echipă. Are fizic, structură fizică bună, stângaci. Mă bucur pentru el, cu noroc, dar mă bucur.

Rrahmani a început să dialogheze cu Burmaz. Sunt letali, nu doar Rrahmani, ci şi Burmaz. Cum a şutat. A fost bine că am jucat şi la sistemul nostru, dar şi că am jucat cu doi atacanţi. Am reglat nişte lucruri. Sunt mulţumit şi de Hasani de cum a jucat”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro.