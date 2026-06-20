Raul Rusescu a aflat că Gigi Becali vrea să îl transfere pe Denis Drăguș și a reacționat: „O surpriză!”

Raul Rusescu a reacționat după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl transfere pe Denis Drăguș la FCSB. Fostul atacant este de părere că mutarea ar fi benefică pentru echipa roș-albastră.

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Recent, Gigi Becali l-a dat pe Denis Drăguș ca și transferat la FCSB. Totuși, rămâne de văzut dacă mutarea s-ar putea realiza, având în vedere că atacantul român nu ar fi dispus să revină în Liga 1, în momentul de față.

Cum a reacționat Raul Rusescu după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl transfere pe Denis Drăguș la FCSB

Chiar și așa, Raul Rusescu este de părere că un eventual transfer al lui Drăguș ar fi excelent pentru FCSB. Fostul internațional crede că atacantul este unul dintre cei mai buni jucători ofensivi al României și consideră că experiența acestuia ar fi un plus pentru formația antrenată de Marius Baciu.

„O surpriză. Este unul dintre cei mai buni atacanți români în momentul de față și este o surpriză, în primul rând, pentru că el a cochetat cu campionatele din străinătate și știm că nu e un jucător ieftin. Atunci când se face un efort atât de mare, sunt și așteptări mari. Iar la clubul la care va veni, așteptările și presiunea sunt imense”, a spus Raul Rusescu, potrivit sport.ro.

În stagiunea precedentă, Denis Drăguș a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep, echipă pentru care a adunat 23 de meciuri și a reușit o singură pasă de gol.