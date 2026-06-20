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Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 12:46

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Răsturnare de situație. Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș. Gigi Becali l-a anunţat ca şi transferat la FCSB

Denis Drăguș, după un gol marcat / Profimedia

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Denis Drăguș (26 de ani) este dorit de Gigi Becali (67 de ani) la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că s-a înțeles cu atacantul aflat sub contract cu Trabzonspor.

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Gigi Becali a transmis că așteaptă ca vârful naționalei să-și rezolve situația de la club, pentru a semna, în cele din urmă, cu FCSB. Drăguș mai are contract cu turcii până în vara lui 2028.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Denis Drăguș, după anunțul lui Gigi Becali: nu vrea să revină în Liga 1

Gigi Becali declarat că i-ar putea oferi lui Denis Drăguș cel puțin un milion de euro pe sezon, în cazul unei reveniri în fotbalul românesc. Cu toate acestea, conform digisport.ro, atacantul nu e dispus să revină în Liga 1.

Atacantul va reveni la Trabzonspor, în această vară, după împrumuturile la Eyupspor și Gaziantep, din sezonul trecut. Drăguș își dorește să lupte pentru un loc în primul 11 al turcilor, motiv pentru care vrea să rămână la echipă pentru stagiunea următoare.

Gigi Becali părea, însă, sigur de faptul că Denis Drăguș și-a dat acordul pentru transferul la FCSB, „cheia” mutării fiind reprezentată de decizia pe care o vor lua cei de la Trabzonspor. Pe lista patronului roș-albaștrilor este și Florinel Coman.

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Pe Drăguș nu stau să-l mai văd. Și dacă îl scot noaptea, la două, joacă fotbal. Are idee, are viteză. Eu cu el m-am înțeles.

M-am înțeles cu el, doar să-i dea drumul ăia. Calculăm în așa fel încât să ia un milion de euro într-un an.

Aștept și nu calc accelerație prea tare (n.r. pentru celelalte transferuri), deoarece aștept să văd dacă se leagă ceva cu Drăguș, cu Coman….”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

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Până în acest moment, FCSB a oficializat un singur transfer, fiind prezentat fundașul dreapta Ronny Labonne, adus de la Caen. Aproape de un transfer la formația roș-albastră a fost și Anderson Ceara, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri, deoarece la vizita medicală i-a fost descoperită o problemă la menisc.

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