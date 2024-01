Răzvan Onea, prima reacție după ce a fost eroul Rapidului: "Acela a fost momentul cheie!". Mesaj de adio pentru Horațiu Moldovan - Antena Sport

Răzvan Onea a avut prima reacție după ce a fost eroul Rapidului

Ce a declarat fundașul care a marcat în poarta lui FCU Craiova 1948 Răzvan Onea a avut prima reacție după ce a fost eroul Rapidului în victoria cu FCU Craiova, scor 4-3. A plouat cu goluri în confruntarea din etapa a 22-a a Ligii 1. Jucătorii lui Cristiano Bergodi au semnat o remontada incredibilă. Golul victoriei a fost marcat chiar de un debutant.

Rapid a reușit o revenire fabuloasă în Giulești, la primul meci din 2024. Câștigători cu 5-3 în meciul tur, alb-vișiniii au fost conduși cu 3-1 până în ultimul sfert de oră. Rrahmani, Onea și Burmaz au marcat și au adus o victorie uriașă.

Răzvan Onea, prima reacție după ce a fost eroul Rapidului

„Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte. Momentul cheie a fost acel penalty. Aveam mare nevoie de acea victorie, mă bucur că am reușit. Au fost 10 minute proaste din a doua repriză. Ne-a fost greu, dar mă bucur că am dat dovadă că suntem caractere puternice.