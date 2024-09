Răzvan Onea și-a prelungit contractul cu Rapid! A semnat până în 2027: "Îmi doresc să câștigăm trofee!" - Antena Sport

Nu am urmărit fotbalul românesc. Am juca împotriva unor echipe din România. Am vorbit cu patronii şi antrenoul. Sunt ceva ani de când nu au mai luat titlu.

E un obiectiv pentru noi, să jucăm în Europa şi un trofeu ar fi extraordinar pentru noi. Să îi facem pe fani fericiţi. Astea sunt obiectivele mele.

Sunt foarte rapid, să văd dacă mai sunt rapid. A trecut ceva vreme de la ultimul meu meci. Am făcut sală şi am alergat ca să îmi menţin forma fizică. Trebuie să mai lucrez la partea tehnic”, a spus N’Jie, pentru canalul de Youtube al clubului Rapid.