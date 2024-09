Clinton N'Jie a anunţat obiectivul la Rapid. "Să îi facem pe fani fericiţi!" - Antena Sport

Clinton N’Jie a anunţat obiectivul la Rapid. Ajuns la 31 de ani, camerunezul cotat la 950.000 de euro vrea un trofeu alături de giuleşteni, dar şi obţinerea unei prezenţe în Europa, pentru stagiunea următoare.

Atacantul cu 21 de goluri în Ligue 1 era cotat în 2018 la 15 milioane de euro. N’Jie speră să îşi revină rapid după ce nu a mai jucat de la finalul lunii mai.

Clinton N’Jie a anunţat obiectivul la Rapid. „Să îi facem pe fani fericiţi!”

„Sunt fericit să fiu aici, la unul dintre cele mai mari cluburi din România. Am vorbit cu patronul şi cu antrenorul. A fost o decizie uşoară să vin aici. Clubul m-a vrut mult. Sunt fericit să fiu aici.

Nu am urmărit fotbalul românesc. Am juca împotriva unor echipe din România. Am vorbit cu patronii şi antrenoul. Sunt ceva ani de când nu au mai luat titlu.

E un obiectiv pentru noi, să jucăm în Europa şi un trofeu ar fi extraordinar pentru noi. Să îi facem pe fani fericiţi. Astea sunt obiectivele mele.